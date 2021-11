Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 novembre/November 2021) - The common shares of Railtown AI Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Railtown AI Technologies Inc. is in the business of developing a software-as-a-service artificial intelligence solution that helps software development teams detect, analyze and fix errors quickly in their development projects (the "Platform"). The Platform allows for real-time exception monitoring and alerting which permits developers, team managers and executives to quickly locate, understand and correct errors in their software development projects and their root causes, thereby preventing system and application downtimes.

_________________________________

Les actions ordinaires de Railtown AI Technologies Inc. ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Railtown AI Technologies Inc. développe une solution d'intelligence artificielle de type logiciel en tant que service qui aide les équipes de développement de logiciels à détecter, analyser et corriger rapidement les erreurs dans leurs projets de développement (la « Plateforme »). La plate-forme permet une surveillance et une alerte des exceptions en temps réel, ce qui permet aux développeurs, aux chefs d'équipe et aux cadres de localiser, comprendre et corriger rapidement les erreurs dans leurs projets de développement logiciel et leurs causes profondes, évitant ainsi les temps d'arrêt du système et des applications.

Issuer/Émetteur: Railtown AI Technologies Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): RAIL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 76 897 808 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 4 096 350 CSE Sector/Catégorie: Technology/technologie CUSIP: 750763 10 4 ISIN: CA 750763 10 4 1 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 29 novembre/November 2021 Trading Date/Date de negociation: Le 30 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: National Securities Administrators Ltd.

The Exchange is accepting Market Maker applications for RAIL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com