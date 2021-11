Zürich (awp) - Die Messebetreiberin MCH ist mit dem Besucherandrang an der Berufsmesse Zürich zufrieden. 49'575 Besucher seien letzte Woche während der fünf Messetage gezählt worden, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Somit liege die Besucherzahl 11 Prozent über jener der Austragung im Vor-Corona-Jahr 2019, so die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...