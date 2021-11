Nanning, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich wurde die erste Veranstaltung der National Nanning Economic & Technological Development Area zur Anwerbung von Bildungstalenten, die sich an Hochschuleinrichtungen in der Region, wie die Guangxi Normal University, richtete, mit der Einstellung von hervorragenden Lehrkräften erfolgreich abgeschlossen.Bei dieser Veranstaltung bot die National Nanning Economic & Technological Development Area insgesamt 38 Lehrstellen in der Region an, um die Rekrutierung von Bildungstalenten an Hochschulen und Universitäten zu fördern, und die Ergebnisse waren laut dem National Nanning Economic & Technological Development Area Management Committee ermutigend. Die Einstellung von Lehrkräften ist das erste Mal, dass die Region ihre Jobmesse an Hochschulen veranstaltet. Unter Einhaltung hoher Standards und strenger Anforderungen war die Veranstaltung durch eine vertrauliche Frageliste, einen gesicherten Transport der Testfragen, eine schnelle Auswertung und persönliche Gespräche mit der Schulleitung am selben Tag gekennzeichnet, um die Kandidaten auszuwählen, die die Anforderungen erfüllten. Das Verfahren hat sich als wirksames System der Talentauswahl erwiesen. An der Veranstaltung nahmen 167 Studierende teil. Insgesamt 21 wurden vor Ort unter Vertrag genommen, darunter 6 hervorragende Absolventen.Die National Nanning Economic & Technological Development Area hat stets die Strategie verfolgt, "die Umgebung durch Wissenschaft und Bildung in der zu entwickeln" und "sie mit Talenten zu stärken". Als Nächstes wird das Unternehmen das Modell der Jobmessen auf dem Campus weiter erforschen, Kooperationsmechanismen mit Hochschulen und Universitäten einrichten, die Methoden zur Gewinnung von Talenten verbessern und das Umfeld für das Wachstum von Talenten optimieren. Durch die Aufnahme von Jobmessen in den Campus und die Optimierung ihrer Dienstleistungen wird sich die National Nanning Economic & Technological Development Area nicht nur bemühen, Talente anzuziehen und zu halten, sondern auch ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Mit größerer Entschlossenheit, energischeren Anstrengungen und konkreteren Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus eines "Talent Powerhouse" wird das Gebiet die hochwertige Entwicklung des Bildungswesens intellektuell erheblich unterstützen.Bildanhänge Links:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=409020Bildunterschrift: Schauplatz der Jobmesse an der Guangxi Normal UniversityPressekontakt:Herr ZengTel: +86-10-63074558Original-Content von: National Nanning Economic & Technological Development Area Management Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135054/5086121