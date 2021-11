Der Hackroboter "Dino" kommt ab sofort in Sachsen zum Einsatz. Am 25. November übergab die BayWa die Maschine des französischen Herstellers Naio Technologies an das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). "Es ist der erste Dino, der in Sachsen laufen wird", so Marvin Wenzel, Servicetechniker Smart Farming für BayWa...

Den vollständigen Artikel lesen ...