Auch eine Dividende wird in Aussicht gestellt.Bystronic hält an den bisherigen Zielen fest, wie der Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung am Dienstag mitteilte. So wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von über 5 Prozent angestrebt (ausgehend vom Geschäftsjahr 2019), mit zusätzlichem Potential ...

Den vollständigen Artikel lesen ...