Agnico-Eagle ist bereits Partner im 50-50 Joint Venture. Wir sehen enormes Potenzial in der Maple Goldmines Aktie.

Dieses sehr sehenswerte Video eines Rundgangs auf dem Douay Projekt von Maple Goldmines sollte man sich anschauen.

Wir sehen enormes Potenzial in der Aktie und können uns ein Vorkommen mit +10 Mio. Unzen Gold vorstellen. Das würde auch das massve Interesse von Agnico-Eagle erklären die in den nächsten 3 Jahre die Explorationskosten des Joint Ventures bezahlen.

Maple Goldmines hat soeben einen Bought-Deal von mehreren Banken erhalten durch eine Flow-Through Charity Finanzierung mit 60% Aufgeld zum Aktienkurs. Diese Finanzierung wurde sogar von den Banken garantiert... Das macht man nur wenn man sich sehr sicher ist, dass hier noch deutlich mehr zu holen ist!

Der Chart:

Sieht auch interessant aus. Im November lief man mit dem Goldpreis hoch um dann etwas nachzugeben, jedoch ohne massive die gleitenden Durchschnitte zu trennen. Der Boden ist gebildet und die 50 Tageslinie fängt ganz leicht an zu steigen. Wer früh einen Fuß in der Türe haben möchte holt sich ein paar Maple Goldmines Aktien. Wer sicher sein will muss auf das Kaufsignal warten bei rund 0,40 CAD prozyklisch läuft und die 50 Tageslinie muss den 200 Tagesdurchschnitt von unten nach oben durchschneiden.

Ich bin investiert und dabei in Maple Goldmines (IK). Mein persönliches Kursziel liegt zunächst bei rund 0,85 CAD. Gehen wir drüber sind uch 1,50 CAD drin.

