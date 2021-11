Der US-Krankenversicherer konkretisiert seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Das Ergebnis je Aktie soll nun 17,80 bis 17,95 $ erreichen bei einem Umsatz von rund 287 Mrd. $. Das Umsatzziel liegt damit über der bislang angepeilten Bandbreite. Beim Gewinnziel wurde das untere Ende der bisherigen Spanne um 10 Cent angehoben. Zuletzt war man im Oktober optimistischer für das laufenden Jahr geworden. Damals war es die bereits dritte Prognoseerhöhung für 2021.



Für das kommende Jahr kalkuliert das Unternehmen mit einem Umsatz von 317 bis 320 Mrd. $. Der Gewinn je Aktie soll auf 20,20 bis 20,70 $ steigen. Zudem erwartet man einen Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft (Cashflows from operations) in Höhe von 23 bis 24 Mrd. $.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

UNITEDHEALTH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de