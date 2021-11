Wegen neuer Ängste vor der neuen Coronavirus-Variante dürfte der DAX am Dienstag wieder deutlicher unter Druck geraten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 2,2 Prozent tiefer auf 14.951 Punkte - und damit klar unter den 15.000 Punkten.Er erhält damit keinen Rückenwind von den US-Börsen, die sich am Vorabend erholt hatten. In Asien ging es zuletzt bereits wieder bergab. Laut dem CMC-Markets-Experten Michael Hewson trübt vor allem die Aussage eines Moderna-Managers ...

