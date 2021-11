Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich gestern nach der zuvor schwachen Handelswoche stabilisiert. Der DAX startete gut in den Tag, lag zeitweise über der Marke von 15.400 Punkten. Die Gewinne konnte er nicht ganz halten und schloss 0,2 Prozent höher bei 15.280 Zählern. Marktidee: MDAX. Der MDAX war genau wie der DAX in der vergangenen Woche deutlich unter die Räder gekommen. Dabei rutschte der Kurs unter die wichtige 200-Tage-Linie. Gestern schaffte er die Rückkehr über diese Marke. Im Kerzenchart entstand dabei ein Bullish-Harami-Muster. Heute rückt die nächste Marke auf der Oberseite in den Fokus.