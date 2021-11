Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1319 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend knapp unter 1,13 Dollar gestanden hatte. Auch der Franken hat etwas zugelegt und notierte zuletzt bei 0,9212 zum Dollar.Das EUR/CHF-Paar bewegte sich derweil bei einem Stand von zuletzt 1,0426 per Saldo seitwärts, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...