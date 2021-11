Decalia beschleunigt ihre Entwicklung auf dem deutschsprachigen Markt durch die Eröffnung eines Büros in Zürich und die Einstellung von Olivier Ruch als Leiter des Private Banking.Genf / Zürich - Decalia beschleunigt ihre Entwicklung auf dem deutschsprachigen Markt durch die Eröffnung eines Büros in der Claridenstrasse in Zürich und die Einstellung von Olivier Ruch als Leiter des Private Banking. Decalia wurde 2014 in Genf gegründet und ist auf die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden spezialisiert. In den letzten sieben Jahren verzeichnete Decalia ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...