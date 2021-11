Neue Furcht vor der Coronavirus-Variante Omikron lässt an den Aktienmärkten die Nervosität steigen. Der DAX +0,16% wird am Dienstag deutlich tiefer erwartet. Am Dienstagmorgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 1,15 Prozent im Minus bei 15.105 Punkten gesehen. Damit rückt die runde Marke von 15.000 Punkten näher. Unter dieser hatte der Dax zuletzt Anfang Oktober gestanden. Der EuroStoxx 50 +0,49% ...

