Nach dem Hoch im Juni mit einem Kurs von 224,90 Euro hat sich die Aktie verabschiedet und ist in mehreren Etappen am Montag bei 162,30 Euro angekommen. Bei diesem Kurs gab es Ende letzten Jahres eine Gegenbewegung nach oben und es wurden in wenigen Wochen etwa 20 Prozent Kursgewinn geschrieben. Die Aktie des Triebwerkherstellers ist in der aktuellen Börsensituation aber nichts für "Normal-Anleger", sondern nur für Trader und Anleger, die einen kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...