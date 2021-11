Die Aktie von Moderna hat zum Wochenstart einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Das Papier ging am Montag mit einem plus von fast zwölf Prozent auf 368,51 Dollar aus dem US-Handel. Am Dienstag notiert die Aktie allerdings nach anfänglichen Gewinnen im Minus. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es am frühen Morgen gut zwei Prozent nach unten. Auf die Stimmung drücken wohl insbesondere die Aussagen des Moderna-Chefs Stéphane Bancel.Die Vielzahl von Mutationen in der Omikron-Variante wird vermutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...