Nachdem die EU 60 Millionen Dosen des neuen Valneva-Impfstoffs bestellt hat, werden nun Produktionsaufträge vergeben: Der Dessauer Auftragsfertiger IDT Biologika gehört mit zu den Produzenten. Valneva hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass die Europäische Kommission einen Vorabkaufvertrag über die Lieferung von bis zu 60 Millionen Dosen des Impfstoffs VLA2001 unterzeichnet (siehe Bericht in Pharma+Food). Im Rahmen der Zusammenarbeit soll IDT Biologika den Wirkstoff in seinen Anlagen ...

