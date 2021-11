Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach den deutlichen Kursgewinnen vom vergangenen Freitag haben die Kurse der deutschen Staatsanleihen zum Wochenstart etwas nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Die Beruhigung an den Aktienmärkten habe bei den US-Treasuries für leichte Verluste gesorgt.Nach einer ersten Schätzung sei die Inflationsrate in Deutschland im November unerwartet stark auf 5,2% ggü. dem Vorjahr geklettert. Damit sei die Teuerung auf den höchsten Stand seit Juni 1992 gestiegen. Im Oktober hätten sich Waren und Dienstleistungen um 4,5% verteuert, im September um 4,1%. Wie schon in den Vormonaten sei es vor allem die Energie gewesen, die die Inflation getrieben habe. ...

