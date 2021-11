Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Preise und Stimmung stehen oft in einem gegenläufigen Zusammenhang, so die Analysten der Helaba.Wenn Preissteigerungen beispielsweise bei Energierohstoffen das real verfügbare Einkommen reduzieren würden, sinke die Konsumlaune, so auch zuletzt in Europa und den USA. Die Verbraucherpreise seien weiter gestiegen und die EWU-Frühschätzung der Teuerungsraten dürfte dies heute bestätigen. Zuletzt seien die Verbraucherstimmungen hierzulande und in den USA bereits schwächer ausgefallen. Die Preisentwicklung sei nicht der einzige Faktor und in der aktuellen Phase mische sich unter die Angst vor Realeinkommensverlusten zudem die Sorge wegen der Corona-Entwicklungen. ...

