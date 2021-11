Würzburg (ots) -Adrian Bieber ist der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, auf gesunde Weise langfristig abzunehmen. Der Gesundheits- und Ernährungsexperte sorgt dafür, dass sich die Menschen in ihrem Körper wohlfühlen und ein zufriedenes Leben führen. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der seine Kunden dazu bringt, ihre Denkweise zu ändern."Meist läuft es so", erklärt uns Adrian Bieber: "Der stressige Arbeitsalltag führt dazu, dass man sich nicht bewusst ernähren kann. Man greift zu Tiefkühlkost, hält auf der Fahrt nach Hause bei einer Fast-Food-Kette oder ruft vom Sofa aus den Pizzaservice an. Natürlich bestellt man die größte Pizza, denn im Büro kam man schließlich nicht zum Essen. (Das stimmt allerdings nicht ganz, weil man sich zwischendurch den einen oder anderen Schokoriegel reingezogen hatte.) Den Abend verbringt man dann auf dem Sofa, während man sich unwohl und antriebslos fühlt. Das geht in dieser Weise über Wochen und Monate, ohne dass sich viel ändern würde. Allerdings scheinen die T-Shirts beim Waschen eingelaufen zu sein und plötzlich bekommt man den Hosenknopf nicht mehr zu. Die Sache mit dem Hosenknopf ist dann eindeutig zu viel. Es wird Zeit zu handeln.So geht es meist weiter: Es wird Sportbekleidung beim Onlinehändler bestellt und ein Trainingsprogramm entworfen, als ob man an den Olympischen Spielen teilnehmen wollte. Gleichzeitig recherchiert man im Internet die augenblicklich angesagten Diäten. Das ehrgeizige Trainingsprogramm bricht man nach wenigen Wochen ab und auch die Diät lässt sich kaum länger durchhalten. Nach einem halben Jahr auf dem Sofa, wagt man einen zweiten Versuch, der ebenfalls scheitert. Der Zeiger der Waage schlägt in der Folge noch weiter aus. Es ist ein Teufelskreis."Wie man den Teufelskreis brichtAdrian Bieber kennt solche Geschichten von seinen Kunden. "Was im ersten Moment lustig klingt", sagt er, "kann allerdings schnell zu gesundheitlichen Schäden führen. Es dreht sich eben nicht allein um den Hosenknopf, sondern um Bluthochdruck, Fettleber und ein steigendes Risiko für einen Herzinfarkt." Übertriebener Ehrgeiz und radikaler Verzicht können offenbar keine Lösung bieten. Wie geht man die Sache aber dann am besten an?"Der einzige Weg zu einem langfristigen Erfolg ist eine Änderung der Lebenseinstellung", erklärt Adrian Bieber. "Die Umstellung muss so aussehen, dass man sie dauerhaft durchhalten kann. Man sollte sich nicht zu sehr einschränken müssen und man sollte ganz sicher nicht ständig hungrig sein. Es ist die Mischung aus einer übermäßigen Nahrungsreduktion und extremen Sportprogrammen, die regelmäßig zum Abbruch führt. Diese Mischung ist zudem auch gesundheitlich problematisch."Adrian Bieber stellt ein flexibles System ins Zentrum seiner Beratung, das sich am Alltag seiner Kunden ausrichtet und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. "Die Menschen benötigen in ganz unterschiedlichen Bereichen Unterstützung", betont er. "Manchmal bringt uns eine Analyse der Essgewohnheiten entscheidend voran, anderes Mal haben wir es mit einem Schlafproblem zu tun." Für Adrian Bieber ist es wichtig, dass seine Kunden während der Umstellungsphase an Lebensfreude gewinnen und motiviert bleiben. Dazu gehört, dass sie ohne schlechtes Gewissen genießen können.Sport und Schokolade"Wenn jemand Schokolade über alles liebt, dann werde ich sie ihm bestimmt nicht verbieten", erzählt Adrian Bieber. "Auf die Dauer würde das für ihn ohnehin nicht funktionieren. Natürlich geht es dabei um das richtige Maß, aber entscheidend ist ein anderer Punkt: Man kann Schokolade genießen oder man stopft sie in sich hinein, um etwas zu kompensieren." Auch beim Sport drängt der Gesundheits- und Ernährungsexperte seine Kunden nicht in eine bestimmte Richtung: "Schwimmen ist ein guter Sport und im Besonderen für Menschen mit Übergewicht zu empfehlen. Doch wenn man nicht gern schwimmt, sollte man sich nicht dazu zwingen. Manche meiner Kunden haben aus beruflichen Gründen gar keine Zeit für sportliche Betätigung. Auch da finden wir eine Lösung, um sie in Bewegung zu bringen. Sie parken nicht direkt vorm Eingang des Supermarkts oder nehmen das Treppenhaus anstelle des Fahrstuhls. Bewegung ist unglaublich wichtig, doch über allem steht die Alltagstauglichkeit."Hilfe zur SelbsthilfeAdrian Bieber hat den Weg seiner Kunden dabei aus erster Hand nachvollzogen: Er war als Jugendlicher selbst übergewichtig und litt unter Bluthochdruck. Er beschäftigte sich mit den Themen Gesundheit und Ernährung, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Später machte er aus seinem Wissen einen Beruf und betreute Leistungssportler in Sachen Gesundheit und optimaler Ernährung. Als sein Vater an den Folgen von Bluthochdruck und Übergewicht verstarb, entschloss sich Adrian Bieber zu einem beruflichen Wechsel und betreut nun Menschen, die trotz ihres stressigen Alltags nachhaltig gesünder leben möchten. Das Ziel seiner Arbeit sieht er darin, dass seine Kunden am Ende keine Beratung mehr nötig haben, um an ihrem neuen Lebensstil festzuhalten.Pressekontakt:Adrian BieberTelefon: +4915112309520E-Mail: info@adrian-bieber.deOriginal-Content von: Adrian Bieber, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160301/5086220