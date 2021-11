Pressemitteilung der LR Global Holding GmbH:

LR Gruppe wächst deutlich und setzt strategische Initiativen für künftiges Wachstum erfolgreich fort

- Konzernumsatz stieg in 9M 2021 um 7,1% auf 220,9 Mio. EUR- Normalisiertes EBITDA bei 30,1 Mio. EUR- Marke LR Soul of Nature für ätherische Öle erfolgreich eingeführt- Grundsteinlegung für neues Logistikzentrum noch in diesem Jahr- Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 ein deutliches Umsatzwachstum erzielt und damit ihren dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Die LR Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten 2021 einen Umsatz (Warenerlöse) von 220,8 Mio. EUR, was einem Wachstum von 7,1% gegenüber dem Umsatz von 202,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum entspricht. Dabei konnte die LR Gruppe in den ersten neun Monaten in allen Regionen umsatzseitig zulegen. Daneben belief sich das normalisierte EBITDA für die ersten drei Quartale 2021 auf 30,1 Mio. EUR nach 30,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Dr. Andreas Laabs, CFO und COO der LR Global Holding GmbH, erklärt: "In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 haben wir unseren Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. ...

