Beim Umstieg auf die fünfte Mobilfunkgeneration stehen vor allem die Anwender in Nordamerika und China in der ersten Reihe. Aber auch in Westeuropa wollen immer mehr Menschen die technischen Vorteile von 5G nutzen. Keine Mobilfunktechnik hat sich so schnell am Markt durchgesetzt wie 5G. Das geht aus dem aktuellen Ericsson Mobility Report hervor, der am Dienstag in Stockholm veröffentlich wurde. Der superschnelle 5G-Mobilfunk wird Ende des Jahres laut der Studie von mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit genutzt werden, die über einen 5G-Vertrag verfügen. Das sind doppelt so viele wie vor einem Jahr. ...

