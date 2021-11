Neu-Isenburg (ots) -Um zukünftig gegen die Online-Shop-Giganten wie Amazon bestehen zu können, bieten kleinere Online-Shops zunehmend persönliche Beratung an. DECORAMI (https://www.decorami.de/), ein Online-Shop im Bereich Party- und Dekoartikel, setzt mit kuratiertem Shopping auf ein individuelles und exklusives Einkaufserlebnis.Bei kuratiertem Shopping begleiten Unternehmen ihre Kund:innen beratend durch den gesamten Einkaufsprozess. Die große Stärke des stationären Handels, die persönliche Beratung, wird damit online aufgegriffen. Der Trend bietet kleinen Online-Shops die Chance sich von den Großen abzuheben. Diese sind aufgrund der Masse an verschiedenen Produktgruppen nicht in der Lage einen solch individuellen Service leisten zu können.Beratung ist besonders wichtig, wenn der Shop eine große Produktvielfalt in einer Kategorie oder ein spezielles Sortiment führt. Auf DECORAMI trifft dies zu.Um den Kund:innen den nach ihren Wünschen idealen Einkauf zu ermöglichen, bietet das Startup seit neuestem eine kostenlose und professionelle Dekoberatung. Gründer des Unternehmens Stefan Arnold: "Durch kuratiertes Shopping kreieren wir ein einmaliges Einkaufserlebnis und unsere Kund:innen profitieren unmittelbar von unserer Dekorationskompetenz."Während der Online-Dekoberatung stellen DECORAMI Mitarbeitende individuelle Warenkörbe für Kund:innen basierend auf den jeweiligen Vorstellungen zusammen. Die persönliche Beratung erfolgt mittels des kostenlosen Instant-Messaging-Dienstes WhatsApp.Laut einer Studie der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2020 wird WhatsApp von ca. 85% der Bevölkerung in Deutschland verwendet. Für Unternehmen ist daher die Nutzung des Instant-Messaging-Dienst für kommerzielle Zwecke ideal.Für Kund:innen bietet die Beratung über WhatsApp eine schnelle und direkte Kommunikation in einem gewohnten Umfeld. Sie profitieren von einer unkomplizierten Beratung und sparen sich einen langwierigen Suchprozess im Shop.Für DECORAMI bietet die persönliche Beratung die Möglichkeit enge Kund:innen-Beziehungen aufzubauen und exakt auf die Bedürfnisse der Kund:innen einzugehen. Des Weiteren werden die durchschnittliche Warenkorb-Höhe und die Bestellwahrscheinlichkeit gesteigert.Stefan Arnold: "Wir sind davon überzeugt, dass wir durch den Service eines personalisierten Shoppingerlebnises loyale Kund:innen gewinnen und uns gegen Giganten wie Amazon behaupten."Über DECORAMI:DECORAMI ist ein 2017 gegründetes Startup in der Party- und Dekoartikel-Branche, das sich zum Ziel setzt die Marke für Party- und Dekoartikel im deutschsprachigen Raum zu werden. Hierzu setzt das Unternehmen mit der 2019 gegründeten Eigenmarke DECORAMI den Fokus auf ein nachhaltiges Sortiment. Damit ist es der Vorreiter, wenn es um Nachhaltigkeit in der Party- und Dekoartikel-Branche geht.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.decorami.de.Pressekontakt:DECORAMI GmbHStefan ArnoldFrankfurter Straße 23363263 Neu-IsenburgTel.: +49 (0) 6102 2486800E-Mail: stefan@decorami.deOriginal-Content von: DECORAMI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158122/5086247