Mit "V-Quiz" können Vermittler per App Weiterbildungszeit nach IDD sammeln. Bei dem Tool gibt es nun Neuerungen. So können Versicherer, Pools oder Bildungsinstitute ihr eigenes Quiz mit entsprechenden Inhalten über die App anbieten. In Kürze soll V-Quiz auch als Webversion verfügbar sein. Die Quiz-App "V-Quiz" ermöglicht es Versicherungsvermittlern, Weiterbildungszeit gemäß IDD-Richtlinie zu erwerben. Das von "gut beraten" akkreditierte Quiz der Züricher Zaigen GmbH ist kostenfrei im App-Store bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...