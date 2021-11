Gestern Optimismus in Sachen Omikron - aber war das lediglich ein "dead cat bounce" der Aktienmärkte? Also eine technische Erholung, die dann schnell wieder verpufft? Heute jedenfalls ist die gute Laune der Aktienmärkte erst einmal deutlich eingetrübt - denn der Chef von Moderna ist pessimistisch, was die Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffe gegen Omikron betrifft. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...