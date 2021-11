Kopenhagen (ots) -Kleine Stifte - große Wirkung: Sprout-Stifte können sich nach Gebrauch in eine Blume, Kräuter- oder Gemüsepflanze und sogar einen Weihnachtsbaum verwandeln. Die Bleistifte, farbigen Buntstifte sowie Kajal- und Augenbrauenstifte sind nachhaltige und zugleich raffinierte Geschenkideen sowohl für Kinder und Partner:innen als auch Freunde und Freundinnen oder Familienmitglieder.One, two, Tree!Ein Geschenk, von dem man auch in 100 Jahren noch etwas hat? Genau das sind die Bleistifte der Plant-a-tree-Edition. Wer damit nicht mehr malen, zeichnen oder schreiben möchte, pflanzt den Bleistift ein und kann zusehen, wie er sich in kleinen Nadelbaum, eine Fichte, verwandelt. Das Set besteht aus fünf Bleistiften in einer Faltschachtel, die mit Botschaften über die Wichtigkeit und den Nutzen des Pflanzens von Bäumen bedruckt sind .Plant-a-tree im Webshop (https://shop.sproutworld.com/collections/shop-sprout/products/plant-a-tree-edition).Stifte zum AugenmachenGanz neu im Sprout-World-Sortiment sind Eyeliner und Augenbrauenstifte, die ein zweites Leben als bunte Wildblumen führen können. Mit beiden Produkten möchte Sprout World dazu inspirieren, mehr umweltfreundliche Schritte im persönlichen Alltag zu unternehmen. Denn schon ganz kleine Schritte können einen Unterschied machen, und die Verwendung dieser Stifte ist eine Möglichkeit, damit anzufangen. Sprout World schubst die Kosmetikindustrie damit ein Stück weit in eine grünere Richtung. Schließlich werden jährlich etwa 120 Milliarden Tonnen Plastikmüll von Kosmetikfirmen produziert. Die zwei No-Waste-Produkte, beide von Anfang bis Ende nachhaltig, zeigen eindrucksvoll, dass es auch anders geht.Eyeliner und Augenbrauenstift im Webshop (https://shop.sproutworld.com/collections/shop-sprout/products/plant-a-tree-edition) oder bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/5FBD1FA6-EC28-4BF0-B632-AA713A7DCBEB?ingress=2&visitId=01e97697-1866-4284-ab9a-a37b6d71242d&ref_=ast_bln).Grün und buntMit den farbigen Buntstiften von Sprout World wird Kindern ganz einfach gezeigt, was Umweltschutz und Nachhaltigkeit bedeuten. Spielerisch erlernen sie, Produkte mehrfach wiederzuverwenden und nach Gebrauch nicht im Abfall zu entsorgen, sondern ihnen ein zweites Leben zu schenken. Die Special Edition besteht aus sechs farbigen Buntstiften sowie zwei Bleistiften. Die Stifte beinhalten verschiedene Samensorten wie bspw. Basilikum, Salbei und Thymian, Gänseblümchen, Kirschtomaten oder Vergissmeinnicht.Die Special Edition bei Amazon (https://www.amazon.de/Sprout-Bleistifte-Graphitstifte-Einpflanzen-unbehandeltem/dp/B078WS8SXK?ref_=ast_sto_dp)Personalisiert und persönlichImmer etwas Besonderes sind individuelle, ganz auf ihre Empfänger:innen zugeschnittene Geschenke. Schon in einer kleinen Anzahl ab 10 Stück können die Bleistifte von Sprout World individualisiert werden. Mit eigens ausgewählten Farben, Schriftarten und sogar Bildern und Symbolen bedruckt werden so ganz persönliche Unikate kreiert. Auch die Samen, die irgendwann aus dem Stift sprießen sollen, können selbst gewählt werden.Sprout-Bleistifte im Webshop (https://shop.sproutworld.com/products/personalized-pencils) personalisieren.Liebe zum Fest und für unseren PlanetenEin umweltfreundliches Geschenk, das unseren Planeten schont und nicht so schnell verwelkt, sind die Bleistifte der Love Edition von Sprout World. Das Set besteht aus 5 Bleistiften, von denen jeder mit kleinen Symbolen und Sprüchen über die Liebe graviert ist. Jeder einzelne wächst nach Gebrauch zu einer Blume, Kräuter- oder Gemüsepflanze heran.Die Love Edition im Webshop (https://shop.sproutworld.com/collections/shop-sprout/products/spread-the-love-edition) und bei Amazon (https://www.amazon.de/Sprout-Bleistifte-unbehandeltem-bleifreien-Graphit-Stift/dp/B07J1XF29K?ref_=ast_sto_dp).Innehalten, reflektieren und gute Vorsätze fassenZum Jahresende blickt ein jeder sowohl zurück als auch nach vorn. Was waren die schönsten Erlebnisse des fast vergangenen Jahres? Was wird die Zukunft bringen? Wer Spaß daran hat, gemeinsam mit Freund:innen und Bekannten gemeinsam über die Zukunft zu orakeln und auf kleine Glücksbringer vertraut, freut sich über die Mindful Thoughts Edition. Auch dieses Set besteht aus fünf Bleistiften mit je einer anderen Samensorte. Zudem ist jeder Stift mit Zitaten graviert, die dazu auffordern, Vertrauen in die Zukunft zu haben.Die Mindful Thoughts Edition im Webshop (https://shop.sproutworld.com/collections/shop-sprout/products/mindful-thoughts-edition) und bei Amazon (https://www.amazon.de/Sprout-Bleistifte-unbehandeltem-bleifreien-Graphit-Stift/dp/B07DTKFQG9?ref_=ast_sto_dp).Über Sprout World:Sprout World wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen hat 30 Mitarbeiter und Standorte in Kopenhagen/Dänemark sowie Boston/USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion von grünen und patentierten Alltagsinnovationen wie den pflanzbaren Sprout Stift. Unternehmen können die Sprout-Produkte mit eigenem Branding und individuell gestalteter Verpackung als grünes Give-away in die unterschiedlichsten Kampagnen integrieren. Bis dato konnte Sprout World mehr als 35 Millionen Stifte in 80 Ländern verkaufen. 