Linz (www.anleihencheck.de) - Die Norwegische Krone (NOK) hat im Juli 2021 mit Kursen um 10,70 gegenüber dem Euro die bisherige Spitze des Eisbergs erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Danach habe sie ihre Verluste wieder aufholen können und EUR/NOK handele aktuell um 10,19. Dass die Krone bei Unsicherheit am Devisenmarkt anfällig für eine Abwertung sei, habe der erneute Wertverlust seit Mitte November gezeigt. Gründe dafür seien die Sorgen um eine neue Infektionswelle und der etwas gesunkene Ölpreis. ...

