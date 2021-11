DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten mit Abgaben - DAX hält sich über 15.000

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag wegen Unsicherheiten rund um die Omikron-Virusvariante mit Abgaben gestartet. Nach der Stabilisierung am Vortag ist damit bereits wieder deutlicher Abgabedruck zu erkennen. Im Handel geht man von einer längeren Phase erhöhter Volatilität aus. Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 15.147 Punkte, im weiteren Verlauf könnte die 15.000er-Marke getestet werden. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 1 Prozent auf 4.067 Punkte nach unten.

Die Nachrichtenlage rund um das Omikron-Virus ist weiterhin schwer zu fassen. Während US-Präsident Joe Biden am Montag noch sagte, Omikron sei "kein Grund zur Panik", ließ die Aussage des Moderna-CEO in einem Artikel der FT nach Aussage aus dem Handel aufhorchen, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Omikron-Variante geringer sei. In Folge hätten die Verkäufe in Risiko-Assets wie Aktien eingesetzt.

Powell befürchtet Verschärfung der Lieferketten-Probleme

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus berge die Gefahr einer weiteren Verschärfung der Lieferketten-Probleme, die in diesem Jahr zu einem Inflationsschub geführt haben, so US-Notenbankpräsident Jerome Powell in einem am Montag veröffentlichten Redetext. Powell wird am Dienstag zusammen mit US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des Senats erscheinen.

"Die Warnungen von Jerome Powell schlagen auf dem Parkett ein wie eine Bombe. Wenn der Präsident der US-Notenbank vor schwächerem Wachstum warnt, dann alarmiert das ausnahmslos alle Anlegerinnen und Anleger", so QC Partners. Powells Kommentare machten eine größere Zahl an Zinserhöhungen im kommenden Jahr weniger wahrscheinlich. An der bisher fest eingepreisten zweiten Zinserhöhung werde bereits gezweifelt, heißt es.

Mit den Wachstumssorgen fallen Ölwerte, Auto- sowie Bankenaktien im Schnitt um 1,5 Prozent. Touristikpapiere geben 1,1 Prozent nach - erneute Reisebeschränkungen, wie bereits in Großbritannien beschlossen, könnten die Auslastung drücken. Der Kurzstreckenverkehr in Europa schien sich bereits auf ein Kapazitätsniveau wie vor der Pandemie zuzubewegen. Nun werden die erneuten Reisebeschränkungen in Großbritannien wahrscheinlich die Winterflugpläne für eine Reihe von Fluggesellschaften beeinträchtigen, heißt es von den Analysten der Citi.

Covid-Gewinner halten sich besser

Stay-at-Home-Aktien sind derweil gefragt: Zalando gewinnen 1 Prozent oder Delivery Hero 0,2 Prozent. Für die Aktie des Medizintechnik-Ausstatters Sartorius geht es 2,2 Prozent nach oben.

Gegen den Trend steigen Adler Group nach Zahlen 0,7 Prozent. Den Ausblick bestätigte Adler und erwartet im Gesamtjahr weiterhin Nettomieteinnahmen von 340 bis 345 Millionen Euro und einen FFO1 von 135 bis 140 Millionen Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.060,07 -1,2% -49,44 +14,3% Stoxx-50 3.585,17 -1,1% -40,49 +15,3% DAX 15.115,73 -1,1% -165,13 +10,2% MDAX 33.967,18 -0,2% -84,86 +10,3% TecDAX 3.846,40 +0,1% 3,47 +19,7% SDAX 16.308,26 -0,5% -80,12 +10,5% FTSE 7.034,98 -1,1% -74,97 +10,1% CAC 6.694,66 -1,2% -81,59 +20,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,34 -0,02 +0,24 US-Zehnjahresrendite 1,45 -0,05 +0,53 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Uhr Mo, 19:05 % YTD EUR/USD 1,1337 +0,4% 1,1314 1,1272 -7,2% EUR/JPY 128,12 -0,1% 128,10 128,20 +1,6% EUR/CHF 1,0432 +0,1% 1,0426 1,0417 -3,5% EUR/GBP 0,8497 +0,2% 0,8497 0,8471 -4,9% USD/JPY 112,98 -0,6% 113,06 113,73 +9,4% GBP/USD 1,3341 +0,2% 1,3323 1,3308 -2,4% USD/CNH (Offshore) 6,3742 -0,2% 6,3750 6,3878 -2,0% Bitcoin BTC/USD 56.621,76 -2,6% 56.693,21 58.683,01 +94,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,37 69,95 -2,3% -1,58 +44,0% Brent/ICE 72,13 73,44 -1,8% -1,31 +45,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,98 1.784,99 +0,6% +9,99 -5,4% Silber (Spot) 22,94 22,93 +0,1% +0,02 -13,1% Platin (Spot) 957,77 966,50 -0,9% -8,73 -10,5% Kupfer-Future 4,30 4,34 -0,7% -0,03 +22,2% ===

