Die Entsorgungsmärkte in Europa müssen sich mittel- bis langfristig entwickeln, um Großbritannien als Exporteur von Ersatzbrennstoffen zu ersetzen. Diese Ansicht hat der CEO des norwegischen Abfall- und Rohstoffhändlers Geminor, Kjetil Vikingstad, in einem vom Unternehmen veröffentlichten Namensbeitrag vertreten. Gleichzeitig nehmen die Logistikprobleme in der Entsorgungswirtschaft zu. Der größte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...