News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 30.11.2021 mit kurzem Dip an der 15.000 in der Vorbörse zeigt weiter an, dass der Aktienmarkt angezählt ist. 15.000 nun doch in Sicht? Gestern fragten wir uns, ob es bereits ein größeres DAX-Reversal zum Wochenstart geben wird. Die ersten Kurse legten dies nah, doch wurden im Handelsverlauf wieder abverkauft. Damit war die DAX-Konsolidierung auf die Kursverluste der Vorwoche nur ein erster Stabilisierungsversuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...