Börsenprofessor Max Otte: "Sixt ist ein weiteres Beispiel dafür, dass gut geführte Unternehmen Krisensituationen nützen können - auch in schwierigen Branchen."Value Investing und KönigsanalyseDas Management des PI Vermögensbildungsfonds (ISIN: DE000A1J3AM3) setzt hinsichtlich der Anlagestrategie auf Value Investing. Dieser Investmentstil, der von Benjamin Graham erfunden und durch Warren Buffet geprägt wurde, berücksichtigt vor allem die Fundamentaldaten eines Unternehmens. So hängen Kauf- und Verkaufsentscheidungen für Wertpapiere vom sogenannten inneren Wert ab, welcher sich aus dem zukünftig erzielbaren und um eine Renditeerwartung abgezinsten Barmittelzufluss ins Unternehmen herleitet. Ziel ist es, Aktien von hochwertigen, wachsenden Unternehmen immer dann zu kaufen, wenn der Markt sie zu ihrem fairen Wert unterbewertet.

