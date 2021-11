DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

HPS erhält den "Innovationspreis Berlin Brandenburg' für weltweit ersten Ganzjahres-Stromspeicher für Eigenheime



30.11.2021 / 11:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung HPS erhält den "Innovationspreis Berlin Brandenburg" für weltweit ersten Ganzjahres-Stromspeicher für Eigenheime Berlin, 30.11.2021 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), Anbieter von picea, dem weltweit ersten Ganzjahres-Stromspeicher für Eigenheime auf Basis von grünem Wasserstoff, ist unter 168 Bewerbungen mit dem "Innovationspreis Berlin Brandenburg" ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt Innovationen aus der Hauptstadtregion, die weltweit einzigartig sind und Lösungen für globale Herausforderungen bieten. Laudatorin und Unternehmerin Antje Vargas überreichte im Namen der gesamten Jury die Auszeichnung mit den Worten: "Wer umweltfreundlich lebt, der lebt in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Und das ist sexy. So wie das Produkt, das wir heute auszeichnen wollen. Ich möchte hier aber nicht nur HPS ehren, sondern im Namen von uns allen Ihnen danken, dass Sie dieses Produkt für uns alle entwickelt haben. Wir sind alle sehr stolz auf Sie." Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Mitgründer der HPS Home Power Solutions GmbH zeigte sich über die Auszeichnung sehr erfreut: "Es ist für uns eine große Ehre, mit dem Innovationspreis Berlin Brandenburg ausgezeichnet zu werden. Wir verstehen ihn als eine Würdigung der langjährigen Entwicklungsarbeit an unserem CO 2 -freien Wasserstoff-Heimspeichersystem picea bis zur heutigen Marktreife und natürlich als eine Auszeichnung für unser fantastisches Team, das diesen Erfolg erst ermöglicht hat. Es motiviert uns, die Entwicklung von picea immer weiter voranzutreiben und unseren Marktvorsprung damit auszubauen." Über picea picea ist der weltweit erste Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So erreicht picea ganzjährig eine CO 2 -freie Strom-Vollversorgung und verringert zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System ca. drei Tonnen CO 2 und bindet so eine CO 2 -Menge wie 130 Fichten. picea hat mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award 2020, Smarter E Award 2021 sowie den Innovationspreis Berlin Brandenburg 2021. Über HPS Home Power Solutions GmbH HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet und steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de Über Innovationspreis Berlin Brandenburg

Die Jury des Innovationspreises Berlin Brandenburg unter Vorsitz von Prof. Oliver Günther, Ph.D., Präsident der Universität Potsdam, hat aus 168 Bewerbungen im Wettbewerb um den Innovationspreis Berlin Brandenburg die zehn besten Innovationen der Hauptstadtregion als Nominierte ausgewählt. Mit dem Innovationspreis würdigen die Wirtschaftsverwaltungen der beiden Länder Berlin und Brandenburg jährlich innovatives und herausragendes unternehmerisches Schaffen. Mit der Einbindung von Wirtschaftsunternehmen und weiteren Institutionen als private Partner war und ist der Preis auch ein Preis der Wirtschaft für die Wirtschaft. Seit erstmaliger Auslobung im Jahr 1984 (seit 1992 gemeinsam mit Brandenburg) gab es mehr als 165 Preisträgerinnen und Preisträger und über 4.300 Bewerbungen https://www.innovationspreis.de/ Anfragen an die HPS Home Power Solutions GmbH Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations)

Tel.: +49 30 235914-704

Email: nbo@homepowersolutions.de Kontakt Medienanfragen: MC Services AG

Raimund Gabriel

Tel.: +49 89 210 288 0

Email: homepowersolutions@mc-services.eu

30.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de