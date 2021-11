Zürich (awp) - Die Swisscom hat zum vierten Mal in Folge den Test für das beste Mobilfunknetz gewonnen. Mit wenigen Punkten Abstand landet die Swisscom in der jährlichen Erhebung des Beratungsunternehmens Umlaut zusammen mit dem deutschen Branchenmagazin "Connect" vor Sunrise UPC und Salt. Und auch international liegt die Swisscom ganz vorne. Die Swisscom hat mit 976 (VJ 960) und Sunrise UPC mit 966 (VJ 955) von 1000 möglichen Punkten für ihr Mobilfunknetz das Prädikat "hervorragend" erhalten. Der kleinste der drei getesteten Schweizer Anbieter, Salt, erhält mit 930 Punkten die Note "sehr gut", wie "Connect" in der Nacht zum ...

