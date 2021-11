FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 485 (575) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3030 (2620) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 480 (478) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1230 (890) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 1300 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 15100 (11420) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 1280 (1250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RESUMES OCADO WITH 'BUY' - TARGET 2900 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS DRAX TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 600 (450) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 709 (787) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 315 (330) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3100 (3400) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3750 (3850) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DANONE UND RECKITT TO 'EUROPEAN ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4350 (3800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 13300 (11700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES TESCO PRICE TARGET TO 300 (265) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1025 (1075) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

