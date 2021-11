Berlin (ots) -Gibt es bessere Geschenke als zusammen Schönes zu erleben? Bei den kulinarischen Stadttouren von EAT THE WORLD werden Gaumenfreuden und Wissenswertes über die Stadt aufs Beste kombiniert.Ein erfahrener Tourguide führt die Teilnehmer:innen jenseits der typischen Touristenpfade durch ein Stadtviertel. Dabei werden bis zu sechs ausgewählte kulinarische Partner besucht, bei denen leckere Kostproben gereicht werden. Dazu können besondere Gastronomiekonzepte, kleine inhabergeführte Geschäfte oder außergewöhnliche Food-Manufakturen gehören. Der rund dreistündige Spaziergang bietet so einen Blick hinter die Kulissen der Stadt - mit Köstlichkeiten und Schlemmereien, mit Insiderwissen und sympathischen Anekdoten.In 54 Städten werden die beliebten kulinarischen Führungen von EAT THE WORLD nunmehr Angeboten: von der Aachener Altstadt-Tour, über die Berliner Kreuzberg-Tour, die Lübecker Domviertel-Tour bis zur Würzburger Käppele Aktiv-Tour. Rund 145 Spaziergänge stehen aktuell zur Auswahl - alle bieten das besondere Flair eines Stadtteils und spannende kulinarische Entdeckungen.Damit sind die Touren von EAT THE WORLD ein wunderbares Geschenk für alle Genussmenschen und Liebhaber der Stadt. Die Touren sind ab sofort zum Preis von 39 Euro bis 59 Euro pro Ticket direkt buchbar oder als Geschenkgutschein erhältlich.Als besondere Weihnachtsaktion gibt es die beliebten Gutscheine bis zum 30. Dezember 2021 in einem Paket: Vier Wertgutscheine à 39 Euro zum Preis von dreien! Alle weiteren Informationen unter: https://www.eat-the-world.com.SAFETY FIRST:Aktuelle Informationen sowie sämtliche Sicherheitshinweise zu den Touren und COVID-19 gibt es unter: https://www.eat-the-world.com/coronavirus.Über EAT THE WORLD:Abseits ausgetretener Tourismuspfade bietet EAT THE WOLRD ganz besondere kulinarisch-kulturelle Stadtführungen mit außergewöhnlicher Note an. Die Marke wurde 2008 in Berlin gegründet und ist seit 2017 ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Gruner+Jahr.Die Leidenschaft für Essen und Trinken steht im Fokus der Events. Zu den Stationen der Führungen zählen unter anderem Kult-Lokale und Restaurants ebenso wie kleine Cafés und Feinkostläden, aber auch Traditionsmetzgereien oder Back-Manufakturen. Nebenbei erfahren die Teilnehmer:innen von versierten Tourguides interessante Informationen zur Geschichte und Architektur der Stadt. EAT THE WORLD ist Marktführer auf dem Gebiet kulinarischer Probier-Touren. Das Angebot umfasst zurzeit rund 145 Touren in über 54 Städten und wird laufend ausgebaut.Pressekontakt:Kirsten GeßPR / Kommunikation EAT THE WORLDGruner + Jahr GmbHTelefon +49 (0) 170 / 2775806E-Mail gess.kirsten@guj.dehttps://www.eat-the-world.comOriginal-Content von: Eat the World, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132937/5086510