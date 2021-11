Hannover (ots) -- Im Juni 2021 begeisterte das weltweit erste Plant-based Burger King® Restaurant in der Kölner Schildergasse tausende Fans - nun wird dort exklusiv das Plant-based Sortiment erweitert.- Gäste haben ab sofort bei fast allen Burgern die Wahl zwischen Fleisch- und Plant-based Patty. Die genutzte Mayo kommt ohne tierische Inhaltstoffe aus.- Burger King® testet mit dem Restaurant-Konzept operative Abläufe und Produktinnovationen.Den Burger mit Fleisch- oder Plant-based Patty? Diese Frage werden sich Kölner*innen nun im Burger King® Restaurant in der Schildergasse 114 häufiger stellen, denn Burger King® erweitert exklusiv das angebotene Plant-based Sortiment: Ab 30. November werden fast alle Burger sowohl als Fleisch- als auch Plant-based-Variante angeboten. Die neuen kleinen Plant-based Pattys für Hamburger & Co. werden dabei natürlich auf offener Flamme gegrillt - wie auch die klassischen Beef-Pattys. Wer es vegan mag, kann sich auf die für alle Produkte genutzte vegane Mayo und natürlich auf den Plant-based Nugget Burger, den Plant-based Long Chicken und die Plant-based Nuggets freuen. Die beiden letztgenannten Fanlieblinge wurden erst im Oktober 2021 sowohl in der Herstellung als auch der Zubereitung vom renommierten V-Label von ProVeg als vegan lizenziert. Die Lizenzierung von Burger King® Produkten mit dem V-Label ist einmalig in der deutschen Gastronomie. Für den echten Fleischgeschmack der Plant-based Angebote sorgen wie immer die gemeinsam entwickelten Produkte von The Vegetarian Butcher.Nach dem weltweit ersten Plant-based Burger King® Restaurant im Juni 2021 wird Köln somit erneut Schauplatz eines weiteren innovativen Gastro-Konzepts. Im Restaurant in der Schildergasse wird die operative Umsetzbarkeit des umfassenden Sortiments getestet, um sowohl Abläufe als auch Gästewünsche noch besser verstehen und optimieren zu können. Dabei wird den Fans weiterhin der beste Service geboten - egal ob sie Fleisch- oder Plant-based-Liebhaber*innen sind. Gleichermaßen sollen in Köln immer wieder Produktinnovationen ausprobiert werden, weswegen ein regelmäßiger Besuch definitiv lohnt. Burger King® unterstreicht mit dem Restaurant-Konzept erneut, der Impulsgeber in der Systemgastronomie speziell mit Blick auf Plant-based Produkte zu sein. Das Unternehmen engagiert sich beispielsweise auch als erstes systemgastronomisches Mitglied im Bundesverband für Alternative Proteinquellen e.V. (BALPro)."Das positive Feedback auf den Plant-based Pop-Up-Store in Köln zeigt: Unsere Fans haben Lust auf pflanzenbasierte Produkte. Und sie sind genauso neugierig auf ein erweitertes Sortiment wie wir", so Tim Lenke, als Senior Manager Product Development & Innovation bei der BURGER KING Deutschland GmbH verantwortlich für die Produktentwicklung. "Dabei wollen wir allen die Wahl zwischen Fleisch und Plant-based geben. Deswegen ist es für uns der nächste logische Schritt, in Köln zu testen, wie die Plant-based Produkte mit dem klassischen Sortiment zusammen operativ in der Küche abbildbar sind. Außerdem werden wir die Möglichkeit nutzen, immer wieder neue Produkte auszuprobieren. Dabei freuen wir uns über die Unterstützung und das Feedback unserer Kölner Gäste."Feuer und Flamme für Plant-based in Köln: Die veganen Geflügelalternativen sind auf Soja- und Weizenbasis. Die veganen Rindfleischalternativen sind auf Soja- und Weizenbasis und könnten beim Grillen in Kontakt mit Rindfleisch kommen. Käse und Käsesauce enthalten Milchprodukte, die Sauce des Big King® enthält Ei. Die vegane Mayo besteht unter anderem aus pflanzlichem Öl und kommt ganz ohne Ei aus.Angebotene Produkte mit frittierten Plant-based Geflügelalternativen: Plant-based Long Chicken und Plant-based Nuggets (beide V-Label vegan lizenziert), Plant-based Nugget Burger.Angebotene Produkte mit gegrillten Plant-based Rindfleischalternativen (können beim Grillen in Kontakt mit Rindfleisch kommen): Plant-based Hamburger, Plant-based Cheeseburger, Plant-based X-tra Long Chili Cheese, Plant-based Steakhouse Jr., Plant-based Chili Cheese Burger, Plant-based Double Chili Cheeseburger, Plant-based Whopper®, Plant-based Whopper® Jr., Plant-based Big King®, Plant-based Big King® XXL.Pressekontakt:Burger King® PressebüroAnsprechpartnerinnen: Stefanie Sluschny, Christina KollingerTelefon: 089 / 12 44 50Mail: burgerking@emanatepr.comBURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0511 / 288 10 788Mail: daniel.polte@burgerking.deOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/5086549