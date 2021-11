Der chinesische TESLA-Rivale steigerte seinen Umsatz im 3. Quartal um knapp 210 % auf 1,21 Mrd. $, erwartet wurden 1,13 Mrd. $. Beim Fahrzeugabsatz verzeichnete LI AUTO einen Anstieg von 190 % auf 25.116 Einheiten. Durch den kräftigen Zuwachs gab es auch beim Konzernergebnis eine positive Überraschung mit einem Gewinn je Aktie von 0,05 $ statt des erwarteten Minus von 0,02 $. An die guten Zahlen schloss sich ein starker Ausblick für das laufende Q4 an. LI AUTO rechnet mit einem Umsatzanstieg um 113 bis 127 % auf 1,37 bis 1,46 Mrd. $, was über den aktuellen Schätzungen liegt.



