Zur Jahresmitte 2021 haben die österreichischen Pensionskassen (PKs) erstmals mehr als eine Million Begünstigte (1.003.352) unter Vertrag. Damit hat bereits fast ein Viertel (23 Prozent) aller unselbständig Erwerbstätigen in Österreich eine Anwartschaft auf eine Pension aus dieser Form der betrieblichen Altersvorsorge. Zusammen verwalten die acht österreichischen Pensionskassen ein Vermögen von rund 26 Mrd. Euro (ebenfalls Jahresmitte 2021), was in etwa 7 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) entspricht, also dem, was alle Österreicher zusammen innerhalb eines Jahres erwirtschaften. Das Alternativprodukt der Versicherungswirtschaft in der betrieblichen Altersvorsorge, die "Betriebliche Kollektivversicherung", ...

