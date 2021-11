Magdeburg (ots) -Ganzseitige goldstrahlende Miniaturen mit silbernen Akzenten, ausdrucksstarke Figuren und fantasievolle Initialen machen das Brandenburger Evangelistar zum größten Schatz des Domstifts Brandenburg. Das imponierende Meisterwerk aus der Zeit der Spätromanik überdauerte alle Kriege, Brände und Wirren der Geschichte und befindet sich seit mehr als 800 Jahren noch immer an seinem ursprünglichen Bestimmungsort und in der Obhut der gleichen Institution. Staunen Sie über die hohe Qualität und den unglaublichen Reichtum dieser liturgischen Prachthandschrift, die schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf die slawischen heidnischen Stämme in der Umgebung Brandenburgs wie ein Schatz aus einer anderen Welt gewirkt haben muss!Lernen Sie vor dem Hintergrund der im Kulturhistorischen Museum Magdeburg zu besichtigenden Sonderausstellung "Mit Bibel und Spaten. 900. Jahre Prämonstratenser-Orden" die Welt und die Entstehungsgeschichte des Brandenburger Evangelistars in einer Vortragsveranstaltung am Samstag, den 04.12.2021, online via Zoom kennen. Das Programm gestaltet sich wie folgt:9:00-10:00 Uhr Prof. Dr. Klaus Niehr: Der Brandenburger Dom - Geschichte, Form, Funktion10:45-11:45 Uhr Dr. Beate Braun-Niehr: Das Brandenburger Evangelistar und die Magdeburger Buchmalerei im 13. Jahrhundert13:30-14:30 Uhr Dr. Uwe Czubatynski: Tausend Jahre im Karton. Das Domstiftsarchiv BrandenburgZur Teilnahme an der Veranstaltung melden Sie sich bitte bei Julia Saborowski vom Kulturhistorischen Museum Magdeburg unter Julia.Saborowski@museen.magdeburg.de oder telefonisch unter 0391 5403531 an. Sie erhalten im Anschluss daran einen Zugangslink zur Veranstaltung.Pressekontakt:Kulturhistorisches Museum MagdeburgJulia Saborowski, M.A.Otto-von-Guericke-Straße 68-7339104 Magdeburg0391/5403531Original-Content von: Zentrum für Mittelalterausstellungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159729/5086683