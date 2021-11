Der Lebensmittel-Hersteller Like Meat will seine veganen Fleischalternativen ab 2022 in einem anderen Design verkaufen. Die Verpackung hat das Unternehmen um einen Nutriscore sowie das Vegan-Logo ergänzt. Das deutsche Unternehmen erhofft sich von dem veränderten Design, die Stärken der Produkte hervorzuheben und für Verbraucher mehr Transparenz bezüglich der Inhaltsstoffe zu schaffen. Neben dem Vegan-Logo und dem Nutriscore hat Like Meat auch die Produktdarstellungen auf den Verpackungen erneuert. ...

