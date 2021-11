LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 790 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsätze der europäischen Luxusgüterhersteller im dritten Quartal sowie die Halbjahreszahlen hätten einige positive Neuigkeiten gebracht, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Ängste wegen der Marktstimmung in China hätten sich als übertrieben erwiesen. Kurzfristig bleibe indes die Corona-Pandemie die größte Sorge. Angesichts der jüngsten Kursentwicklung hätten Kering und Swatch etwas mehr Luft nach oben als Richemont und LVMH. Die neuen, höheren Kursziele begründete Madjo mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 02:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / 06:13 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

