Die neue Corona-Variante Omikron sorgt an den globalen Finanzmärkten für Unsicherheit. Für mutige Investoren könnten sich Kaufgelegenheiten ergeben. Quelle: pexels.com, Martin Lopez Das Auftreten der neuen - von der WHO als besorgniserregend eingestuften - Corona-Variante Omikron sorgt derzeit international für Verunsicherung. An den Finanzmärkten geht das naturgemäß nicht spurlos vorbei. Der Fear&Greed-Index verlor über 30 Punkte und schlug von Gier in starke Angst über. Der Dax verlor in der letzten Handelswoche 5,6 Prozent. Auch international purzelten die Kurse. Fear&Greed-Index Der Fear&Greed-Index ...

