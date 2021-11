Bremen (ots) -In der besinnlichen Zeit des Jahres lädt der Bremen Zwei-Krimipodcast "Kein Mucks!" von und mit Bastian Pastewka zu verbrecherisch guter Unterhaltung ein - wie immer in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/kein-mucks-der-krimi-podcast-mit-bastian-pastewka/77021218), auf bremenzwei.de und überall, wo es Podcasts gibt.Am 2. Dezember präsentiert der Kenner und Liebhaber der anspruchsvollen Krimi-Unterhaltung "Duell auf Sizilianisch" von Nikolai von Michalewsky.Die deutsche Journalistin Barbara Herm reist durch Sizilien und fotografiert zufällig den Attentäter eines Mordanschlags. Nun gerät sie ins Visier von Mafia-Seilschaften. Wird ihr die Flucht gelingen?In dem Hörspiel aus dem Jahr 1977 unter der Regie von Günter Siebert wirkten mit Ursela Monn, Horst Michael Neutze, Herbert Steinmetz, Ulrich Matschoss, Ernst August Schepmann u.v.a."In 'Duell auf Sizilianisch' haben wir wieder mal eine weibliche Hauptfigur, Hitchcock-Spannung und eine Thriller-Verfolgungsjagd mit Schock-Ende - und das Ganze zu heißer Disko-Musik, schließlich stammt das Stück von 1977", freut sich Pastewka und gratuliert: "Passend zum Geburtstag der Hauptdarstellerin Ursela Monn am 2. Dezember 1950!"In den nächsten drei Folgen geht es um "Sherlock Holmes & Das Geheimnis des weißen Bandes" (WDR/Radio Bremen 2016 von Anthony Horowitz) - am 9., 16. und 23. Dezember."Im Dezember veranstalten wir ein großes Sherlock-Holmes-Spezial in 'Kein Mucks!'", so Pastewka: "Es ist Weihnachten, und auch das Hörspiel spielt Weihnachten 1890 - und wir bringen vor den eigentlichen Hörspielfolgen einen ausführlichen Rückblick auf die Geschichte der englischen und deutschsprachigen Sherlock Holmes-Hörspiele und -Verfilmungen. Elementary, my dear Watson."Kurz vor Weihnachten 1890 erhält Sherlock Holmes den Besuch eines Kunsthändlers, der scheinbar von einem stummen Mann verfolgt wird. Es entspinnt sich ein unglaublicher Fall. Und es wird klar, warum Holmes Chronist Dr. Watson dieses Abenteuer erst lange nach dem Tode des Londoner Meisterdetektivs erzählen durfte.Mit dabei sind Frank Röth, Gerhard Garbers, Rainer Bock, Katja Bürkle, Cathlen Gawlich, Christoph Maria Herbst, Jochen Striebeck, Walter Sittler, Wolf-Dietrich Sprenger, Alexis Kara u.v.a."Zwei komödiantische Kurzhörspiele zum Jahresausklang, beide schwarzhumorig, beide bestens gespielt. Guten Rutsch!", wünscht Bastian Pastewka am 30. Dezember mit "Der vollkommene Sekretär" und "Wer immer lügt Oder Verabredung zu zwei Alibis".In "Der vollkommene Sekretär" von Henriette McClelland (1966, Regie Günter Siebert) begeht Generaldirektor Trent den Fehler, seinen neuen Sekretär Henry auch in die Planung seiner Seitensprünge einzubeziehen. Mit mörderischen Folgen zum Teil für Judy Winter, Beate Lenders, Jens Scholkmann und Herbert Leonhardt.In "Wer immer lügt oder Verabredung zu zwei Alibis" von Eckard Mieder (2001, Regie Holger Rink) erzählen zwei Zufallsbekannte sich einander von selbst begangenen Morden. Ist das die Wahrheit oder Phantasie?Bremen Zwei-Krimipodcast "Kein Mucks!" - Hände hoch und Ohren auf mit Bastian PastewkaBastian Pastewka, der Kenner und Liebhaber der anspruchsvollen Krimi-Unterhaltung, präsentiert in der dritten und letzten Staffel des beliebten Bremen Zwei-Podcasts vom 28. Oktober 2021 bis 10. März 2022 insgesamt 20 Podcast-Folgen mit Krimiklassikern aus dem Bremer Radioarchiv: Die Staffel des Bremen Zwei-Podcast "Kein Mucks!" ist immer donnerstags in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/), auf bremenzwei.de und überall, wo es Podcasts gibt, abrufbar.Bremen Zwei:UKW Bremen 88,3 und Bremerhaven 95,4 MHz,Via Satellit, im Kabel, als Podcast undLive-Stream auf www.bremenzwei.dePressekontakt:Radio BremenPresse und Interne KommunikationDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5086757