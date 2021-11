Berlin - Schauspielerin Emilia Schüle sieht den Druck, der durch Bilder vermeintlicher Perfektion in sozialen Medien auf junge Menschen ausgeübt wird, kritisch. "Die Social-Media-Welt ist noch viel perverser als das, was wir jeden Tag in Zeitschriften, dem Fernsehen oder in der Werbung sehen", sagte sie der Zeitschrift "Emotion" (Ausgabe 1/2022).



Man werde dort "24/7 mit dem inszenierten Leben der anderen berieselt". Sie wolle nicht tauschen mit den Jugendlichen von heute. Nach eigenen Angaben kennt die Schauspielerin das Ringen mit den Ansprüchen selbst: "Ich muss immer noch hart daran arbeiten, mich selbst zu lieben." Ihr Rat: "Findet etwas, was ihr liebt, wofür ihr brennen könnt."



Das stärke das Selbstwertgefühl.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de