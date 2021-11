Baden-Baden (ots) -Superstars wie Lewis Hamilton, Thomas Müller oder Udo Lindenberg zu Weihnachten verschenken und damit auch noch Gutes tun - das ist dank United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal möglich. Denn die über 350 Auktionen auf www.unitedcharity.de erfüllen sogar die außergewöhnlichsten Weihnachtswünsche und helfen gleichzeitig Kindern in Not! Ein persönliches Treffen mit dem Lieblingsstar, unvergessliche Wohnzimmerkonzerte oder ein persönliches Sammlerstück der weltbesten Sportstars - kein Traum bleibt bei United Charity unerfüllt.Das Beste daran: Die Versteigerungen machen nicht nur die Beschenkten glücklich, sondern auch hilfsbedürftige Kinder - denn jeder einzelne Euro Erlös geht direkt und ohne Abzüge an ein Kinderhilfsprojekt! Angesichts der Corona-Pandemie ein weiteres Plus: Für das Geschenkeshopping bei United Charity muss man nicht einmal vor die Tür, denn alle Charity-Auktionen finden online statt und es kann bequem vom eigenen Wohnzimmer aus mitgeboten werden.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11,6 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5086846