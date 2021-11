Mit Blick auf die derzeit laufende strategische Überprüfung sei "alles eine Option", sagte er in der TV-Sendung "CEO Talk" auf Tele Züri am Dienstagabend.Über Jahre habe man diskutiert, ob "eine Generikasparte noch passt zum innovativen Pharmageschäft". Nun gehe man die Frage an. Immerhin hätten sich die beiden Sparten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...