Mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 hat Herr Dr. Mikhail Meilikhov die Geschäftsleitung für den Bereich F&E / Riskmanagement übernommen. Herr Dr. Christian Seeger, der 39 Jahre in der Geschäftsleitung tätig war, wird zum Jahresende in den Ruhestand eintreten. Herr Dr. Meilikhov war zuvor Leiter Innovation & Produktentwicklung für Konsumentenklebstoffe bei Henkel in Düsseldorf. Vor seiner beruflichen Laufbahn bei Henkel arbeitete der promovierte Chemiker in einer Managementberatung mit Fokus auf Spezialchemie ...

