FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler und Stellantis haben eine Partnerschaft mit dem US-Feststoffbatterie-Spezialisten Factorial Energy vereinbart. "Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung von fortschrittlichen Batterietechnologien, angefangen bei der Zelle über Module bis hin zur Integration in die Fahrzeugbatterie", wie Mercedes-Benz mitteilte. Im Rahmen der Kooperation beteiligt sich der Stuttgarter Konzern an Factorial mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag in US-Dollar.

"Unsere Investition in Factorial und andere anerkannte Batteriepartner steigert die Geschwindigkeit und Agilität, die wir benötigen, um Spitzentechnologie für unser Elektrofahrzeugportfolio bereitzustellen", wird Stellantis CEO Carlos Tavares in einer separaten Mitteilung zitiert. Stellantis machte keine Angaben über die Höhe der finanziellen Beteiligung.

Im kommenden Jahr sollen erste Zell-Prototypen erprobt werden, so Mercedes-Benz weiter. Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll dann der erste Einsatz der Technologie in kleinen Serien in einer begrenzten Anzahl von Fahrzeugen erfolgen. Mercedes-Benz könne einen Vertreter in das Board des US-Unternehmens entsenden.

Mit Feststoffbatterien soll in der Autobranche ein Technologiesprung erzielt werden. Sie gelten im Vergleich zu den aktuell eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien als sicherer und verfügen über eine höhere Reichweite. Auch BMW, Volkswagen oder etwa Ford haben sich an unterschiedlichen Firmen im Bereich Feststoffbatterien beteiligt.

November 30, 2021 07:49 ET (12:49 GMT)

