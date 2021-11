Mainz (ots) -Samstag, 4. Dezember 2021, 19.20 UhrErstausstrahlungDie polnische Regierung beschneidet Schritt für Schritt die Freiheitsrechte der Bevölkerung. Nun eskaliert die Auseinandersetzung mit der EU. Steht der Polexit bevor? Die 3satKulturdoku "Polnisches Solo - Wie die Demokratie demontiert wird" von Andrzej Klamt, zu sehen am Samstag, 4. Dezember 2021, 19.20 Uhr in Erstausstrahlung, beschreibt die Auswirkungen der neuen "polnischen Ordnung" und legt dabei einen besonderen Fokus auf die systematische Demontage der Pressefreiheit im Land. Führende polnische Medienschaffende, Kulturschaffende sowie Politikerinnen und Politiker und deutsche Expertinnen und Experten analysieren die kulturpolitische Lage des Landes. Die 3satKulturdoku ist ab Freitag, 3. Dezember 2021, 10.00 Uhr, in der 3satMediathek zu finden.Wie gehen die Zivilgesellschaft und die Kulturszene mit der immer rigider werdenden Beschneidung der Presse-, Medien-, Kunst- und Meinungsfreiheit um? Wie stehen sie zur europäischen Frage? Jaroslaw Kaczy\u0144ski verliert zunehmend Rückhalt in der Bevölkerung. Bis zu 100.000 Menschen nahmen am 10. Oktober 2021 in der Hauptstadt Warschau an Demonstrationen für die EU teil, 80 Prozent der Polinnen und Polen wollen in der EU bleiben. Pokert die Regierung zu hoch?Am 7. Oktober 2021 hat das politisch kontrollierte Verfassungsgericht in Warschau Teile des EU-Rechts für verfassungswidrig erklärt. Zudem setzt die polnische Regierungspartei PiS ihre Anstrengungen fort, die letzten freien Medien unter Kontrolle zu bringen. Die Demokratie, die Freiheitsrechte in Polen werden demontiert. Dabei sind gerade die Polinnen und Polen als extrem freiheitsliebend bekannt. Auf die Solidarno\u015bc-Bewegung, die von Danzig ausgehend in den 1980er-Jahren Freiheit für Polen und am Ende für ganz Osteuropa gebracht hat, sind die Menschen in Polen immer noch stolz. Dieser Freiheitswille macht bis heute ein entscheidendes Stück der nationalen Identität der Bevölkerung aus.Gleich nach der Machtübernahme im Jahr 2016 hat die PiS das öffentlich-rechtliche Fernsehen (TVP) und Radio (Polskie Radio) regelrecht gleichgeschaltet und nutzt diese Medien seither für ihre Zwecke. Auf die "Repolonisierung der Presse" folgte die Auswechselung aller wichtigen vom polnischen Staat finanzierten Kulturverantwortlichen. Im Zuge der Einführung einer neuen "polnischen Ordnung" (Polski \u0141ad) kam es zu der Verschärfung eines ohnehin schon restriktiven Abtreibungsrechtes. Daraufhin erfolgten Massendemonstrationen.Zu den jüngsten Schritten gehören das oben genannte Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das zuvor schleichend mit PiS-genehmen Richterinnen und Richtern besetzt wurde. Außerdem hat das polnische Parlament ein neues Mediengesetz beschlossen: Nach der "Repolonisierung" der Polska Press setzt PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczy\u0144ski damit zum Schlag gegen die ausländische freie Presse im Land an und möchte dem letzten regierungskritischen TV-Sender TVN die Lizenz entziehen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/polnischessoloWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5086971