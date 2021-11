Gut laufende Geschäfte und gezielte Übernahmen haben Jenoptik im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Für das Gesamtjahr 2021 hat Konzernchef Stefan Traeger die Planvorgaben zuletzt bestätigt. Auf dem laufenden virtuellen Kapitalmarkt hat der Firmenlenker den erwarteten Blick über den Tellerrand bis zum Jahr 2025 gegeben. Der Ausblick kommt in einer ersten Reaktion gut an.Jenoptik will in den kommenden Jahren weiter wachsen und auch sein Ergebnis kräftig ankurbeln. Bis 2025 soll der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...