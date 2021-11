DJ PTA-Adhoc: TELES AG Informationstechnologien: Erwerb des Arzneimittelversorgers EURO RX GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta033/30.11.2021/15:15) - Die TELES AG Informationstechnologien (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) erwirbt die Mehrheit des europaweit tätigen Arzneimittelversorgers EURO RX Arzneimittel GmbH (EURO RX). Die Akquisition des Arzneimittelversorgers für Spezialmedikamente ist ein weiterer konsequenter Schritt das Expansionsfeld Pharma signifikant zu stärken.

Die EURO RX ist - wie auch die TELES - ein Vorreiter bei der Digitalisierung von Wertschöpfungsketten. Um eine optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten zu gewährleisten und Apotheken in Europa integrierte Lösungen für eine stabile und verlässliche Lieferung anzubieten, hat die EURO RX frühzeitig in die Automatisierung der Beschaffung investiert.

Gemeinsam mit zertifizierten Apotheken liefert EURO RX überwiegend Spezialmedikamente mit denen unter anderem Krebserkrankungen oder Autoimmundefizite von Patienten behandelt werden.

Auch mit dieser Akquisition verfolgt die TELES das Ziel, ihre Kompetenz zum sicheren Managen von großen Datenmengen sowie deren Analyse in den Pharmamarkt zu übertragen. Schon im Herbst 2021 hatte TELES die Mehrheit am Apotheken-Rechenzentrum GVL erworben.

Die Entwicklung von Software für Telekommunikationsunternehmen ist und bleibt eine Säule des Unternehmens und auch in diesem Markt wird TELES aktiv nach weiteren Akquisitionen Ausschau halten.

Oliver Olbrich Vorstand

(Ende)

Aussender: TELES AG Informationstechnologien Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Olbrich Tel.: +49 30 399 28 00 E-Mail: legal@teles.com Website: www.teles.com

ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1638281700081 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2021 09:15 ET (14:15 GMT)