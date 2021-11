Das US-Verbrauchervertrauen (Conference Board; November) ist mit 109,5 schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war 111,0; Vormonat war 113,8). Die Erwartung liegt bei 87,6 (Vormonat war 91,3) Die Einschätzung der aktuellen Lage liegt bei 142,5 (Vormonat war 147,4) Dazu schreibt das Conference Board: "Consumer confidence moderated in November, following a gain in October," said Lynn Franco, ...

